Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о забавном случае после триумфа на молодежном Мундиале.

"Когда мы выиграли кубок молодежного чемпионата мира, Владимир Зеленский стал президентом Украины.

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Он позвонил мне, а я даже не знал его имени и фамилии. Я просто называл его "мой президент", – вспомнил Петраков в интервью The Guardian.

Напомним, молодежная сборная Украины под руководством нынешнего наставника национальной команды в 2019 году стала победителем чемпионата мира, одолев в финале Южную Корею со счетом 3:1.

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