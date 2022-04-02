"Я называл его "мой президент": Петраков вспомнил конфуз с Зеленским после победы Украины на чемпионате мира
08:00 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о забавном случае после триумфа на молодежном Мундиале.
"Когда мы выиграли кубок молодежного чемпионата мира, Владимир Зеленский стал президентом Украины.
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Он позвонил мне, а я даже не знал его имени и фамилии. Я просто называл его "мой президент", – вспомнил Петраков в интервью The Guardian.
Напомним, молодежная сборная Украины под руководством нынешнего наставника национальной команды в 2019 году стала победителем чемпионата мира, одолев в финале Южную Корею со счетом 3:1.
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