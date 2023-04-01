"Я не знал, что это была моя 100-я победа во главе "канониров". Это прекрасное число, и мы идем к следующему. Это были тревожные дни, потому что мы не могли решить до утра, будут ли некоторые игроки доступны, или нет. Я настроен сделать все, что необходимо, чтобы выиграть АПЛ. Очень доволен игрой.

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Лидс создал Арсеналу проблемы. Мы теряли мяч в плохих зонах в игре с командой, поставившей четырех очень быстрых игроков. После этого мы взяли все под свой контроль и сегодня очень хорошо играли в штрафной.

Я очень рад за Жезуса после всей работы, которую он сделал в последние пять месяцев. Сегодня он получил за это вознаграждение. Прекрасный удар головой от Гранита Джаки. У него есть способность забивать. Теперь он забил три гола, я думаю, в последних четырех встречах. Действительно хорошо.

Мы знали результат Ман Сити, поскольку это огромная игра, и мы хотели посмотреть ее. Но когда мы приехали сюда, это было лишь для того, чтобы сосредоточиться на нас и том, что мы можем сделать как команда. Мы можем контролировать только то, что можем делать", – рассказал Артета. BBC.

Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 72 балла. Ближайший преследователь "канониров" отстает на восемь очков.

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