"Я настроен сделать все, чтобы выиграть АПЛ": Артета обозначил амбициозную цель после победы Арсенала над Лидсом
Главный тренер Арсенала Микель Артета доволен победой, которую одержала его команда над Лидсом в матче 29 тура АПЛ.
"Я не знал, что это была моя 100-я победа во главе "канониров". Это прекрасное число, и мы идем к следующему. Это были тревожные дни, потому что мы не могли решить до утра, будут ли некоторые игроки доступны, или нет. Я настроен сделать все, что необходимо, чтобы выиграть АПЛ. Очень доволен игрой.
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Лидс создал Арсеналу проблемы. Мы теряли мяч в плохих зонах в игре с командой, поставившей четырех очень быстрых игроков. После этого мы взяли все под свой контроль и сегодня очень хорошо играли в штрафной.
Я очень рад за Жезуса после всей работы, которую он сделал в последние пять месяцев. Сегодня он получил за это вознаграждение. Прекрасный удар головой от Гранита Джаки. У него есть способность забивать. Теперь он забил три гола, я думаю, в последних четырех встречах. Действительно хорошо.
Мы знали результат Ман Сити, поскольку это огромная игра, и мы хотели посмотреть ее. Но когда мы приехали сюда, это было лишь для того, чтобы сосредоточиться на нас и том, что мы можем сделать как команда. Мы можем контролировать только то, что можем делать", – рассказал Артета. BBC.
Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 72 балла. Ближайший преследователь "канониров" отстает на восемь очков.
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