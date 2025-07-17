Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли поделился историей о том, как он мотивирует свою команду перед началом нового сезона.

У Пиоли контракт с Фиорентиной до 2028 года, он возвращается в город, который хорошо знает, и подробно объясняет свои мотивы. “Флоренция – часть моего сердца, и теперь я чувствую себя по-настоящему готовым принять этот вызов с Фиорентиной. Это будет захватывающим путешествием, и я начну его с большой гордостью. Срок моего контракта также связан с этим, потому что мы хотим попытаться выиграть трофей и вернуться на вершину.

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Я поговорил с Комиссо и обнаружил, что он очень мотивирован; он прямой, ясный и душевный. Мы хорошо поладили. Он попросил меня расти и совершенствоваться. Мы надеемся, что сможем сделать это прямо сейчас. Я, безусловно, отдам своим игрокам все, и они должны дать мне все.

Аллегри не включил нас в число кандидатов на попадание в Лигу чемпионов? Я написал это предложение на доске для своих игроков", – цитирует Пиоли Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Аллегри этим летом возглавил Милан. В предыдущем сезоне Пиоли тренировал Аль-Наср.

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