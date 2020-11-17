"Я был настолько не в своем уме, что наложил в штаны и меня тошнило. С первой тренировки ничего не помню, я был без сознания, и меня отвезли домой", – цитирует Бендтнера Marca.

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Добавим, что в целом Бендтнер сыграл 81 матч за сборную Дании, в которых забил 30 голов. На протяжении своей карьеры нападающий выступал за лондонский Арсенал, Бирмингем, Сандерленд, Ювентус, Вольфсбург, Ноттингем, Русенборг и Копенгаген.

Заметим, что сейчас 32-летний форвард находится без клуба. Бендтнер еще в январе покинул Копенгаген и с тех пор так и не смог найти себе новую команду, а месяц назад заявил, что задумывается о завершении карьеры.

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