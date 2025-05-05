Главный тренер Александрии Руслан Ротань поделился мыслями относительно матча 27-го тура УПЛ с Полесьем (2:1) и высказался о своем будущем в клубе.

– Очень нервный матч. Для нашей команды был нужен результат, и это несколько озадачило нас. Во втором тайме мы принимали некоторые неправильные решения. Особенно когда оказались в большинстве – следующие 10 минут потеряли контроль, продолжали играть так же, как и когда составы были равными.

Ротань и Ко столкнулись с серьезными проблемами – Александрия имеет многомесячную задолженность перед игроками

В большинстве нужно спокойнее работать с мячом, продвигать его через короткие передачи и искать свободные зоны ближе к штрафной соперника. Сначала у нас это не получалось, но замены немного освежили игру, и нам удалось дожать соперника.

– То есть это тот случай, когда удаление соперника вам никак не помогло?

– Сто процентов. После удаления, пока мы этот пожар не потушили, игра была нервной для нас. Потом мы контролировали ситуацию и могли увеличивать преимущество.

– Калюжный забил фантастический гол. Он часто такими отмечается на тренировках?

– На тренировках он показывает себя как лидер и доказывает, что не зря в этом сезоне стал игроком сборной Украины. Думаю, Бог благословит его такими голами. Для нас это однозначно ключевой игрок.

– Цара третий тур подряд забивает голы, которые приносят результат. Он уже в праймовой форме?

– В работе на мяче это классное усиление для нас. Он с каждым матчем и каждой тренировкой лучше понимает нашу игру. В оборонительной работе ему еще следует работать, для этого нужно время. Очень рад, что он прогрессирует.

– Слышим разные слухи, поэтому хотим узнать у вас, есть ли какие-то новости относительно вашего футбольного будущего?

– Сейчас у нас очень важные матчи. На сегодня нет никаких решений относительно моего будущего. На первом месте команда. От матча к матчу мы боремся за высокие места. Никакой конкретики ни с кем я не имею. Единственное – я начал переговоры с Александрией о продлении, мы общаемся. Это все новости, – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.

Команда Ротаня проводит удачный сезон и сейчас идет второй в турнирной таблице УПЛ, уступая лидеру лишь четыре очка, а ближайший преследователь отстает на шесть. Недавно появлялась информация, что Шахтер рассматривает Ротаня как одного из кандидатов на пост главного тренера.

Александрия в большинстве переиграла Полесье и продолжила преследование Динамо – "волки" могут остаться без еврокубков