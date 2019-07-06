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"Я на хр*н горжусь тобой, хейтеры сидят дома", – звезда "Игры престолов" о скандальном праздновании Алекс Морган

13:23 120 Читати українською
"Я на хр*н горжусь тобой, хейтеры сидят дома", – звезда "Игры престолов" о скандальном праздновании Алекс Морган
Празднование Алекс Морган / Reuters

Британская актриса Софи Тернер оценила празднования гола американской футболистки Алекс Морган в полуфинале ЧМ-2019 с Англией (2:1).

"Алекс Морган, все эти хейтеры говорят, что это было неуважительно... Для меня большая честь, что вы думали обо мне и обо всех тех, кто ненавидит вас.

"Мужчины хватают себя за яйца – и ничего": футболистка сборной США ответила на критику празднования своего гола

Вероятно, эти миллениалы сидят дома, попивая чайный гриб. Я, на х**н, горжусь тобой, Алекс Морган. Поздравляю с победой и этим гр***ым чаепитием ", – сказала Тернер в стори Instagram.

Напомним, женская сборная США в полуфинале ЧМ-2019 победила сборную Англии (2:1), а Алекс Морган забила победный гол.

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"Мужчины хватают себя за яйца – и ничего": футболистка сборной США ответила на критику празднования своего гола
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Теги
Мир США США Женская сборная США Алекс Морган Алекс Морган Женский футбол
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