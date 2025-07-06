“Чуть больше месяца назад ко мне пришел нежелательный гость. Мне сделали первую операцию, и на следующей неделе я начну лечение, чтобы через несколько месяцев снова лечь под нож. Это очень сложный матч, я знаю, что можно выиграть или проиграть, но я, как всегда, выложусь на полную.

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Я знаю, что я не одинок, рядом со мной моя большая и замечательная Семья, даже если не все могут быть физически. Как когда я был на поле и чувствовал себя частью большого сообщества, сегодня я также чувствую близость всех моих друзей и всех тех людей, которые следили за мной и любили меня. Я благодарю медицинский персонал, который заботился обо мне и который сделает все, чтобы помочь мне в этой борьбе", – написал Протти в своем Instagram, не уточнив свой диагноз.

Напомним, что Протти является лучшим бомбардиром Серии А сезона 1995/96 наряду с Джузеппе Синьори (24 гола). Он продемонстрировал эту результативность в составе скромного Бари, который по итогам того сезона занял 15 место и вылетел в Серию В.

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