Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу имел не лучшее настроение после легкой победы над Сан-Марино в отборе к ЧМ-2026.

После игры с Сан-Марино, которая завершилась победой Румынии со счетом 5:1, Мирча Луческу был очень зол, передает издание Prosport.ro.

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Отмечается, что тренера разозлило то, что команда обязана вернуться в Румынию. Поскольку игра с Сан-Марино проходила на выезде, то "трехцветные", согласно протоколу, должны были вернуться в страну, после чего игроки должны были бы разъехаться по своим клубам.

Сам Луческу же прилагает немалые усилия, чтобы находиться на поле из-за проблем со здоровьем – Мирча не так давно имел операцию на правом бедре. Делегация Румынии же прибыла в аэропорт около 4 утра, что и вызвало бурную реакцию экс-тренера Динамо и Шахтера.

"Это ненормально, что в моем возрасте я теряю столько времени, не получая полноценного отдыха. Я в таком возрасте, когда мне запрещено злиться ни на кого. Я здесь, чтобы помочь. Я могу уйти в любой момент, без проблем, если все будет так продолжаться", – приводит слова Луческу Prosport.ro.

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