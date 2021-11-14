Бывший защитник Реала, Интера и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, как в свое время противостоял киевскому Динамо в рамках Лиги чемпионов.

"Футбол в Украине развивается с каждым годом. Мне также удалось сыграть против киевского Динамо. Это было вроде бы в 2000-м или 1998 году. Помню, что в Киеве было очень холодно.

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Сейчас Шахтер хорошо представляет Украину. Ваш футбол каждый год становится лучше. Я могу лишь поаплодировать. У вас отличные игроки, хорошая структура клуба. Рад, что такие команды ежегодно демонстрируют хорошие результаты в Лиге чемпионов и украинской лиге. Я играл с очень многими украинскими игроками, очень многими. Сам Андрей Шевченко – мой хороший друг. Также Жуниор Мораес. Это феномен. Парень, которого я очень уважаю.

В общем, уровень украинского футбола очень хороший. Тот факт, что там много бразильцев, заставляет его развиваться быстрее. Надеюсь, что вскоре как сборная Украины, так и ваши клубы будут проходить как можно дальше в финальных стадиях турниров", – отметил Роберто Карлос в комментарии Shakhtar Club.

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