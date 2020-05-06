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"Я мог заработать много денег": экс-игрок сборной Польши – об отказе от перехода в Шахтер

13:22 131 Читати українською
"Я мог заработать много денег": экс-игрок сборной Польши – об отказе от перехода в Шахтер
Аркадиуш Радомски / Getty Images

Бывший хавбек сборной Польши Аркадиуш Радомски вспомнил, как мог составить компанию Мариушу Левандовски в Шахтере.

"Было два клуба. Сначала Боруссия Менхенгладбах, но, насколько я знаю, Херенвен хотел от них слишком много денег. Еще был хороший вариант с донецким Шахтером, но потом я решил не идти. Я мог заработать много денег, но вместе с женой решил остаться здесь.

Бывший хавбек Шахтера Левандовски признался, что вел переговоры с украинскими клубами

Дети были маленькими, я просто хотел отдохнуть. Я настоящий семьянин и просто хотел быть рядом с домом и играть не так далеко. В Нидерландах все было прекрасно.

В конце концов, в Украину поехал Левандовски. Он провел в Шахтере 9 лет и заработал кучу денег. Он говорил, что это действительно был хороший выбор, это большой клуб. Он был очень доволен этим, теперь у него есть квартира в Дубае или Катаре. Что ж, это наш выбор, правильно? Но я доволен тем, что сделал, это самое главное", – цитирует Радомски Feanonline.

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