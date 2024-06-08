– Что пошло не так с тренерами до Ронни Дейлы?

– То, что произошло в Брюгге, – это исключительно моя проблема. Если они платят за меня столько денег, моя работа – достичь наилучшего уровня. Хороший игрок рассуждает так. Я мог бы сказать всякое, много оправданий, которые сделают интервью чистым.

Я могу продолжать тут что-то рассказывать и говорить, что у меня был конфликт с Карлом Хуфкенсом или Риком Де Милом. Но мне 28 лет, я беру на себя ответственность. Я больше не тот игрок, который давал ту пресс-конференцию в Генте и публично конфликтовал с тренером.

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Я уже не тот мальчик, который не знал английского, когда приехал в Гент, и во многом был обязан Еве Мунен, психологу. Теперь я старше и умнее. Иногда это касается не только меня. Вы не можете контролировать все.

– Где-то я читал, что в Брюгге с тобой никто не разговаривал.

– Поэтому я больше не общаюсь с журналистами, потому что обо мне появляются фейковые новости. А вы знали, что в украинской прессе писали, что у меня проблемы с латиноамериканцами? В Генте, Брюгге. На самом деле у меня нигде не было конфликтов.

Между тем я получил много критики в Бельгии. В клубе, от собственных фанатов. Я не думаю, что люди в Брюгге меня действительно любят. Это не так, как меня любили в Генте.

– Прошлое в Генте не заставляло вас сомневаться перед переходом в Брюгге?

– Я также мог бы поехать в Англию и заработать больше. Но я считал, что Брюгге – хороший шаг, потому что я мог бы забить там 20 голов с командой, которая борется за трофеи, и, возможно, сделать шаг вверх. Поскольку я играл в Бельгии, я был фанатом Брюгге. Честно. Спросите людей, которые меня знают.

– В Генте будут рады услышать это...

– Надо понимать, что Брюгге всегда борется за призовые места. Я играл в Бельгии четыре года и хотел выиграть титул. Желательно с Гентом, но именно Брюгге каждый год боролся за трофеи, участвовал в Лиге чемпионов. Конечно, ты хочешь пойти в такой большой клуб, как Брюгге, – заявил Яремчук в интервью Het Nieuwsblad.

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