В августе 2003 года Челси подписал Муту за 16 миллионов фунтов стерлингов. Румын, который уже начал приобретать репутацию человека, ведущего яркую жизнь за пределами поля, начал хорошую карьеру в Лондоне, но когда Жозе Моуринью сменил Клаудио Раньери на посту главного тренера, всё изменилось. Форвард разругался с новым тренером и начал употреблять кокаин. В конечном итоге его дисквалифицировали на семь месяцев.

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"Принимать кокаин во время моего пребывания в Челси было худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и печален, но ни депрессия, ни что-либо еще не оправдывали моих действий. Мне следовало попросить о помощи, но я этого не сделал. Однако в жизни все чему-то учишься, и этот урок сделал меня лучше – гораздо более зрелым и сознательным. И я горжусь этим.

Нулевая терпимость – такова была политика Челси в отношении наркотиков. И я думаю, что это справедливо. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я не привык к такой жизни. Я был неподготовлен. Я приехал в Челси в неспокойное время в своей личной жизни", – цитирует Муту The Telegraph.

Муту добавил, что, по его мнению, у него был потенциал стать обладателем "Золотого мяча", если бы все сложилось иначе. "Я много раз об этом размышлял. Я считаю, что больше сезона я был среди лучших игроков мира, поэтому мог бы легко выиграть. Но плохие решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это", – признался румын.

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