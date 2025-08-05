“Довбик – центральный нападающий, за которого много заплатили, и который очень хорошо проявил себя в Испании. Учитывая все вышесказанное, он забивал голы даже в свой первый год в Италии.

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Он, безусловно, ценный центральный нападающий, и мы здесь, чтобы поработать над его слабыми сторонами. Я много работаю над забегами и перемещениями своих форвардов. Он не должен вбегать в зоны слишком рано или слишком поздно; это как в музыке: если ты не в такт, это проблема", – цитирует Гасперини GdS.

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