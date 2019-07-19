"Я мечтал стать боксером", – новичок Карпат Мартинс объяснил, почему выбрал львовский клуб

Люксембургский защитник Карпат Марвин Мартинс прокомментировал свой переход в Карпаты и признался, что мог выбрать другую профессию.

"Я очень счастлив, потому что достиг одной из своих целей. Я мечтал стать частью профессионального клуба, поскольку в Люксембурге сделать это довольно непросто. Эта мечта осуществилась и я полностью доволен. У меня появилась возможность выступать в хорошей команде в сильном чемпионате.

Люксембургский защитник Мартинс забил второй гол за Карпаты

Я слышал о факте, что стану первым представителем Люксембурга в УПЛ. На самом деле это нормально, ведь до недавнего времени совсем немного игроков из Люксембурга выступали в иностранных лигах. Теперь ситуация изменилась. Мне приятно выполнять эту важную миссию и я надеюсь, что проведу здесь хороший период.

Мне было 6, когда я начал заниматься футболом. Как бы странно это ни звучало, но футбол был вторым видом спорта в моей жизни. Я хотел быть боксером. Однако однажды родители сказали "Нет!" и мы решили, что лучше сконцентрироваться на футболе. Я родом из небольшого поселка, где и начал заниматься любимой игрой. Люксембург – это маленькая страна, у нас всего 5-6 крупных городов. В 12-летнем возрасте я перешел в клуб побольше, где выступал еще несколько лет. Далее был Прогресс с Нидеркорна, откуда я и перебрался в Карпаты. Вместе с предыдущей командой мы выступали в Лиге Европы, а еще именно оттуда я начал стабильно получать вызовы в сборную Люксембурга", – цитирует Мартинса официальный сайт Карпат.

Напомним, 24-летний защитник присоединился к лагерю "львов" на правах свободного агента. Львовский клуб подписал с Марвином контракт на 2 года.

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