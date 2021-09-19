"Сборная Украины? Думаю, большинство тренеров, как и я, мечтают об этом. К этому всегда нужно быть готовым. Разумеется, если когда и поступит предложение, конечно, тренер, как и я, откажется от этого. Это шанс проявить себя еще лучше. Этот драйв, кайф, дорого стоит.

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Горжусь, что я вырос в Украине. Эта страна сделала меня тем, кем я есть. Горжусь и люблю свою страну ", - сказал Вернидуб для программы Футбольный Формат.

Напомним, украинский специалист помог Шерифу впервые в истории выйти в групповой этап ЛЧ, а также в первом туре с молдаванами сенсационно одолел донецкий Шахтер (2:0).

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