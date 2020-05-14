"Я лучше бы взял старых пенсионеров, старых пердунов": Кополовец озвучил сумасшедшие трансферные планы Миная

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец не стесняется рассказывать о своих целях для усиления состава команды.

"Федецкого очень хотел, он бы нам добавил характера. Я очень хотел Артема, авторитета. Кого еще я взял бы? Кожанова, он в Волыни. И Саню Гладкого в атаку. Сейчас такие молодые футболисты, я лучше бы взял старых пенсионеров, старых пердунов, потому что они больше нам помогут, чем молодежь.

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Ранее Минай – это было село. Сейчас Минай – футбольный клуб. А вдруг кто-то выкупит, приедут инвесторы из Европы... Все может быть. Это, конечно, была такая шутка... Я Федецкого хотел. Если бы он не выбрал политический путь, то как минимум полгода он бы поиграл в Минае. Коноплянка? Думаю, что мы его возьмем из Шахтера в аренду на полгода (смеется – прим)", – заверил Кополовец в интервью FootballHub.

После 19-ти туров Первой лиги Минай расположился на 4-й строчке, сохраняя хорошие шансы на повышение в классе.

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