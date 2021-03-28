"Не самый приятный вариант перейти в Барселону и не играть. Лучше я буду играть в низших лигах Франции, чем сидеть на скамейке запасных в Барселоне.

Фати рекомендуют удалить мениск – форвард опирается, Барселона настроена пессимистично

Трансфер в Барселону – это безумие, но я принял участие лишь в пяти матчах. Это не реальность, это подделка. Я стал чемпионом Испании в 2019 году, но не помог команде. Думаю, я смогу достичь большего", – цитирует Тодибо RMC Sport.

В 2019-м Барса заплатила Тулузе 1 млн евро за Жан-Клера. Сейчас Тодибо защищает цвета Ниццы на правах аренды, обронець в нынешнем сезоне Лиги 1 провел 7 матчей.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси