"Вы знаете, что я – тренер, который не любит индивидуализировать и ценит команду как единое целое. Потому что футбол – это командная игра, где коллектив должен показывать себя хорошо и быть сильным. Он никогда не зависит от одного человека.

Трубин отреагировал на слухи о ухода из Шахтера – вратарь попал на радары европейских грандов

Ровно так я всегда смотрел и продолжаю смотреть на футбол. При этом максимально ценю мнение болельщиков, и, если они определили Анатолия игроком года, я уважаю эту оценку. Возможно, они сделали правильный выбор.

Я люблю всех наших вратарей: Шевченко, Гриценко, Пятова, Трубина. Это фантастические голкиперы! Трубин много работал, старался, я давал ему возможность, а он использовал ее максимально и показывал себя хорошо. Это игрок, который дает нам большие надежды на будущее. И меня радует, что он получает такого рода премию. Но напомню, что он не смог бы сделать ничего, если бы его не поддерживала такая фантастическая команда, как Шахтер, со всеми ее игроками. Поздравляю!" – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, болельщики "горняков" признали Анатолия Трубина лучшим игроком 2020 года. Голкипер обошел в голосовании Тете и Соломона, которые заняли второе и третье место соответственно.

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