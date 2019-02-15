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"Я люблю Украину несмотря на холод", – Соломон поделился первыми впечатлениями от переезда

12:59 92 Читати українською
"Я люблю Украину несмотря на холод", – Соломон поделился первыми впечатлениями от переезда
Манор Соломон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон прокомментировал ничью с Айнтрахтом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а также поделился впечатлениями от проживания в Украине.

"Очень рад возможности дебютировать за Шахтер в официальном матче, сыграть в Лиге Европы. Но я считаю, что это не лучший результат для Шахтера. На следующей неделе мы отправимся в Германию, где постараемся одержать победу.

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Я появился на поле ближе к 70-й минуте, но играть вдесятером было непросто. Тем не менее, я очень рад, что принял участие в этом поединке. Надеюсь, в будущем буду играть еще больше.

Украина – это другая страна с другой культурой. Да и погода здесь другая – все время холодно, когда я все-таки предпочитаю тепло. Но я люблю эту страну и людей, поэтому нужно ко всему привыкнуть", – цитирует Соломона Terrikon.

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Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Лига Европы Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Манор Соломон Манор Соломон
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