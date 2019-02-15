"Я люблю Украину несмотря на холод", – Соломон поделился первыми впечатлениями от переезда

Полузащитник Шахтера Манор Соломон прокомментировал ничью с Айнтрахтом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а также поделился впечатлениями от проживания в Украине.

"Очень рад возможности дебютировать за Шахтер в официальном матче, сыграть в Лиге Европы. Но я считаю, что это не лучший результат для Шахтера. На следующей неделе мы отправимся в Германию, где постараемся одержать победу.

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Я появился на поле ближе к 70-й минуте, но играть вдесятером было непросто. Тем не менее, я очень рад, что принял участие в этом поединке. Надеюсь, в будущем буду играть еще больше.

Украина – это другая страна с другой культурой. Да и погода здесь другая – все время холодно, когда я все-таки предпочитаю тепло. Но я люблю эту страну и людей, поэтому нужно ко всему привыкнуть", – цитирует Соломона Terrikon.

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