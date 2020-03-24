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"Я люблю Ливерпуль": звезда Манчестер Сити не исключает возможности переезда на Энфилд

16:56 66 Читати українською
"Я люблю Ливерпуль": звезда Манчестер Сити не исключает возможности переезда на Энфилд
Рахим Стерлинг / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг признался, что до сих пор хорошо относится к Ливерпулю.

"Вернусь ли я когда-нибудь в Ливерпуль? Честно говоря, я люблю Ливерпуль. Не поймите неправильно, они навсегда в моем сердце. Эта команда много для меня сделала, потому..." – цитирует Стерлинга Goal.com со ссылкой на эфир в Инстаграме Colossal Sports Management's.

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Добавим, что Стерлинг оказался в системе Ливерпуля в 2010 году, а с 2012 по 2015 выступал за главную команду мерсисайдцев, за которую провел 129 матчей, забив 23 гола и отдав 25 результативных передач.

В составе Манчестер Сити, куда нападающий перешел в 2015 году за 65 миллионов евро, Рахим сыграл 230 встреч, забил 89 голов и отдал 72 передачи.

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Теги
Англия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
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