"Конечно, я вспоминаю Дембеле, но я не видел матчей ПСЖ. У меня нет обиды на него, я люблю Усмана так же и желаю ему всего наилучшего.

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Должны продолжать наш путь дальше. Мы нашли решение с Рафиньей, Ламином и Ферраном. Иногда, когда игрок уходит, появляются другие. Мы радуемся тому, что имеем", – рассказал в интервью Mundo Deportivo Хави.

Напомним, что Усман Дембеле после шести сезонов в составе каталонцев решил перейти в ПСЖ. Всего за Барселону француз отыграл в 185 матчах, забив 40 голов и отдав 43 ассиста.

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