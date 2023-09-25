"Я люблю его так же": Хави признался, что вспоминает о нападающем, который сбежал из Барселоны
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес рассказал, что думает о вингере ПСЖ Усмане Дембеле.
"Конечно, я вспоминаю Дембеле, но я не видел матчей ПСЖ. У меня нет обиды на него, я люблю Усмана так же и желаю ему всего наилучшего.
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Должны продолжать наш путь дальше. Мы нашли решение с Рафиньей, Ламином и Ферраном. Иногда, когда игрок уходит, появляются другие. Мы радуемся тому, что имеем", – рассказал в интервью Mundo Deportivo Хави.
Напомним, что Усман Дембеле после шести сезонов в составе каталонцев решил перейти в ПСЖ. Всего за Барселону француз отыграл в 185 матчах, забив 40 голов и отдав 43 ассиста.
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