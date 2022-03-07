"Я действительно еще не могу усвоить все, что происходит. Это все еще похоже на ужас. Кажется, что в любой момент я проснусь от этого, потому что я видел многое из того, что строилось, а потом разрушалось... В моей голове есть этакая "картинка", которая очень четкая, она стала тем, что меня больше всего ранило.

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Речь о случившемся на площади в Харькове с правительственным зданием. Когда я там играл, я любил ходить на эту площадь, чтобы выпить кофе, немного пройтись… И вот в это здание попала ракета и все разрушила. Мне видится, что я иду туда как раз перед тем, как прилетела ракета, понимаешь? Я представлял себе: я мог бы быть там... Это все еще очень странно. Я не могу очень хорошо объяснить, что чувствую", – поделился Мораес в комментарии Globoesporte.

Добавим, что в Румынию отправились легионеры Динамо и Шахтера вместе с их семьями после начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины. Жуниор стал одним из инициаторов отъезда, помог организовать эвакуацию.

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