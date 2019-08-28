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"Я лев, а не человек": Ибрагимович заявил, что готов вернуться в Манчестер Юнайтед

10:23 60 Читати українською
"Я лев, а не человек": Ибрагимович заявил, что готов вернуться в Манчестер Юнайтед
Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович убежден, что ему по силам вновь успешно выступать в Европе. Форвард переехал в США из Манчестер Юнайтед в 2018 году.

89’ Дениэл Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрик ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Дениэл Джеймс
90+3’ Патрик ван Анхольт

"Я лев, а не человек. Лев все еще рычит. Я еще легко мог бы играть в Премьер-лиге. Если нужен Манчестер Юнайтед, то я здесь. Но сейчас я в Гэлакси, и это то, на чем я концентрируюсь.

Ибрагимович в третий раз подряд оформил дубль за Гэлакси в феерическом матче против Лос-Анджелеса с Велой

Я делал свою работу в Европе. Мне понравилось. У меня есть 33 трофея, которые я выиграл, и, надеюсь, смогу выиграть что-то здесь, и тогда мы увидим, где я закончу карьеру. Я слежу, как играет МЮ. Видел последний матч с Кристал Пэлас, и если бы они забили пенальти, это была бы другая игра", – цитирует Ибрагимовича Mirror.

В последних трех матчах 37-летний швед забил шесть голов – по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке лучших бомбардиров.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
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