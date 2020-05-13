"Я летал в Реал": в громком трансфере ван Нистелроя принял участие украинец – без него сделка не состоялась бы

Ван Нистелрой и Роналду в Реале / Фото с открытых источников

Шеф медицинской службы СК Днепр-1 Николай Линевич вспомнил особый эпизод из своей карьеры.

В 2005-10 годах Линевич работал в Гамбурге, который тогда выступал в первой Бундеслиге. Причем на протяжении двух последних лет украинец даже возглавлял медицинскую службу клуба. В январе 2010-го новичком команды стал 33-летний нидерландский форвард Рууд ван Нистелрой, перешедший из Реала.

– Когда Гамбург подписывал контракт с Руудом ван Нистелроем, вы летали в Мадрид?

– Да, ведь тогда Рууд был травмированным. Долгое время не играл, – рассказывает Линевич в интервью Футбол 24. – Учитывая его возраст и значимость трансфера, было необходимо полноценное медицинское обследование. И только после медицинского заключения информация о трансфере попала в прессу.

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– В Гамбурге голландец нос не задирал?

– По человеческим качествам Рууд был одним из лучших в команде. Очень дисциплинированный – выполнял все наши рекомендации. Вероятно, не в последнюю очередь благодаря этому образу жизни смог до такого возраста играть на высоком уровне.

За Гамбург нападающий провел полтора сезона и забил 29 мячей во всех турнирах.

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