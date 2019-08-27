"Я купил ему новые бутсы, поскольку старые причиняли боль", – Вальдес прокомментировал дебют юного таланта за Барселону

Бывший голкипер Барселоны Виктор Вальдес поделился эмоциями от дебюта 16-летнего вингера Ансу Фати за первую команду "блаугранас".

Напомним, Ансу Фати, который является уроженцем Гвинеи-Бисау, вышел на замену в матче 2-го тура Примеры Барселона – Бетис (5:2). Африканец стал самым молодым дебютантом каталонцев с далекого 1941 года.

Фати стал вторым самым молодым дебютантом в истории Барселоны и получил эмоциональное послание от самого Месси

"Я поражен его выступлением. Фати – быстрый, сильный и уверенный в себе игрок. Такому таланту необходимо предоставлять свободу, тогда он будет сверкать. Рад за него и благодарен Вальверде, что выпустил его.

Я попросил его принести мне свои бутсы – они были ужасные и причиняли ему боль. Он жаловался на это еще перед началом сезона. Никто ему не приобрел новых, так что это сделал я. Мы купили для Фати несколько новых пар.

Он позвонил мне после игры. Главное, что Фати не забывает, откуда он", – цитирует Вальдеса Marca.

Напомним, недавно Вальдес возглавил команду Барселоны U-19.

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