toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

"Я клянусь, что не хотел публиковать это видео": Мораес показал, как учит маленького сына забивать голы

11:13 - Читати українською
"Я клянусь, что не хотел публиковать это видео": Мораес показал, как учит маленького сына забивать голы
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Форвард сборной Украины и Шахтера Жуниор Мораес продемонстрировал, как проводит досуг с маленьким сыном.

Мораес вместе с дедушкой решил научить своего сына играть в футбол, чем Жуниор поделился в своем Instagram.

Мораес назвал главное отличие между Динамо и Шахтером

Сын нападающего сумел отличиться голом – правда со второй попытки. "Клянусь, я не хотел, но мне пришлось опубликовать это видео. Пожалуйста, досмотритесь до конца с включенным звуком", – подписал пост Мораес.

К слову, нападающий провел 37 поединков в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов.

"Шахтар міг забити 10", або Момент, коли слова закінчились: нищівна реакція на черговий крах Динамо і привид Блохіна

blog_ava
Григорчук выдвинул строгое требование к клубам, в которых готов продолжить тренерскую карьеру
06:30
8630
Теги
Шахтер Шахтер Видеоновости Жуниор Жуниор Мораес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Арсенал
22:15
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук