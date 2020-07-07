"Я клянусь, что не хотел публиковать это видео": Мораес показал, как учит маленького сына забивать голы

Форвард сборной Украины и Шахтера Жуниор Мораес продемонстрировал, как проводит досуг с маленьким сыном.

Мораес вместе с дедушкой решил научить своего сына играть в футбол, чем Жуниор поделился в своем Instagram.

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Сын нападающего сумел отличиться голом – правда со второй попытки. "Клянусь, я не хотел, но мне пришлось опубликовать это видео. Пожалуйста, досмотритесь до конца с включенным звуком", – подписал пост Мораес.

К слову, нападающий провел 37 поединков в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 21 гол и 12 ассистов.

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