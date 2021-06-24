– Как смотрели поединки с участием Швеции и Испании?

– Мы собрались втроем у меня в номере – я, Жора Бущан и Марлос. На телевизоре включили один матч, на планшете – другой. Сразу после финального свистка спустились в столовую, поздравили друг друга с выходом в плей-офф и пошли смотреть группу смерти.

Конечно, когда Роберт Левандовски сравнял счет, сердце немного екнуло. Шведы выигрывали в два мяча, а тут запахло победой Польши. Нас-то 2:2 устраивало, но в таком случае мы выходили бы на Испанию. В общем, сложная была ситуация, но она хорошо распуталась.

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– Как реагируете на разговоры о том, что все это получилось случайно?

– Я точно спокойно, проходил уже и не такое. Везет сильнейшим – за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила – в общем и в целом – этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть.

– Почему вы перегорели?

– Сегодня у нас будет теория, и мы там все разберем. Кроме того, наверняка выскажем свое мнение. Я, как капитан команды, точно это сделаю – прямо, в глаза. У меня есть определенные мысли, но я их оставлю внутри коллектива. В команде всегда должно находиться то, что принадлежит только команде. У нас тут, поверьте, если нужно, в выражениях никто не стесняется.

– Почему сборная Украины оказалась не готова физически?

– По горячим следам такой вывод напрашивался, но в итоге мы пробежали больше, чем австрийские футболисты. Дело, на мой взгляд, в психологии. Мы немного растерялись, пошли разрывы между линиями, пропала компактность, и соперник этим воспользовался. Но это только мое мнение – тренеры покажут, как и что было на самом деле. В любом случае, виноваты все. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Вместе несем ответственность.

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– Много достается лидерам сборной. Ты их готов защитить?

– Всегда делал это и буду делать. Повторюсь, внутри коллектива мы можем о чем-то таком поговорить, но публично я всегда буду на стороне команды. Поверьте, все понимают, как сыграли. И как могут играть. Мы готовимся к тому, чтобы исправить ошибки…

Мне вспомнился 2016 год. Я не хвастаюсь, но после поражения от Северной Ирландии мне одному пришлось ехать на пресс-конференцию и держать там удар. Сейчас все по-другому, и именно Александр Зинченко и Руслан Малиновский, которым, наверное, больше всего достается, собрались и поехали на встречу с журналистами на следующий день после поражения от Австрии. Молодцы, – резюмировал Пятов в комментарии Команда№1.

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