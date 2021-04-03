Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал решение наставника "трех львов" Гарета Саутгейта не вызывать защитника Трента Александер-Арнольда на стартовые матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

"Я сам тренер. Мы всегда принимаем решения, которые другие люди, вероятно, не понимают. Я, конечно, уважаю Гарета, он принимает собственные решения, но этого я не понял.

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Трент Александер-Арнольд по крайней мере в последних двух сезонах был выдающимся правым защитником. Это правда, и он проявляет себя в невероятно молодом возрасте", – цитирует Клоппа издание The Guardian.

Напомним, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт не включил Трента даже в заявку на мартовские поединки сборной Англии против Сан-Марино, Албании и Польши, что вызвало много вопросов в футбольном мире. К слову, в текущем сезоне 22-летний защитник провел в футболке Ливерпуля 34 поединка, в которых забил гол и отдал 5 ассистов.

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