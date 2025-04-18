"Я в любом случае это так не оставлю. Этот вопрос я буду решать в юридическом поле. Потому, что клубом были нарушены контрактные обязательства. На сегодняшний день я не получаю зарплату на протяжении четырех месяцев, отстранения от тренировок без объяснений.

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Возможно, в клубе будут говорить, что я болел, но это было ровно две недели. Но, как я говорил выше, датчики не врут. Я не был заявлен на сезон, хотя они это и сделали в последние минуты до закрытия трансферного окна, но сути проблемы это не меняет.

Порой доходило до комичности ситуации. На сборах в Дубае я получил повреждение, клубные врачи оперативно меня не обследовали, не сделали МРТ, хотя в организованных командах эту процедуру проводят моментально. Болевой синдром продолжался, но на мою просьбу о том, чтобы провести эту процедуру, никто не отреагировал. Поэтому я сообщил медицинский штаб, что МРТ сделал за свой счет, и когда обратился за возвратом средств к руководству, мне сказали, что возместят убытки. Но через некоторое время, когда наши отношения натянулись, я получил ответ: поскольку я все сделал самостоятельно, клуб не будет возмещать мои убытки", – сказал Макаренко для Sports24.kz.

Напомним, Евгений Макаренко играл за Ордабасы с лета 2023 года. Ранее за эту команду выступали еще двое украинских игроков – нападающий Артем Беседин и центральный защитник Игорь Пластун.

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