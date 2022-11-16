16 ноября легенда украинского футбола получил премию Нильса Лидхольма, вручаемую футбольным людям, отличившимся как на поле, так и в жизни. Затем его спросили, думает ли он о работе.

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"Сейчас я не могу думать о возвращении к работе, я это говорил еще с начала войны. Давайте подождем", – цитирует Шевченко TUTTOmercatoWEB .

Андрей Николаевич заявлял, что не будет искать тренерскую должность до завершения полномасштабной войны в Украине. В настоящее время он сосредоточен на волонтерстве и просветительской деятельности в Европе.

Несмотря на это, по слухам, экс-футболист близок к тому, чтобы стать членом Национального олимпийского комитета Украины.

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