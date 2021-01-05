"Каждые полгода я езжу к маме и встречаюсь с друзьями в родной Константиновке. Скажу, что там все очень печально. В первую очередь город стал, он процветал прежде. Было много заводов и фабрик. То же и с футболом. Есть люди, которые занимаются детским футболом, а вот со взрослым там серьезные проблемы.

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Кто был моим кумиром, когда я играл? Наверное, Блохин. Очень мне нравился. Болел за него и за Динамо, несмотря на то, что я с Донбасса. У меня отец был из Киевской области, то он меня приучил, и мы болели за киевское Динамо. Из зарубежных игроков, то выделю Диего Марадону", – рассказал Климовский в интервью Брутальному футболу.

Добавим, что экс-защитник донецкого Металлурга, Машиностроителя и Подолья завершил карьеру игрока в возрасте 30 лет, после чего начал тренерский путь в структуре Олимпика.

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