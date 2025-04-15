Полузащитник Борнмута Егор Ярмолюк рассказал о своей адаптации в АПЛ и советах от старших земляков.

– Вы рассказывали, что Александр Зинченко сделал вам замечание по английскому языку. Как сейчас с английским?

– После замечания Зинченко я исправился и уже все выучил. У меня было четыре урока в неделю – два с учителем из Украины и два с учителем из Англии. Также старался как можно больше общаться, чтобы была практика. Поэтому после трех лет в Англии я уже могу спокойно общаться и даже понимать людей с разными акцентами.

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Также могу сказать, что уже полностью адаптировался к жизни в Англии. Живу в Лондоне, но мое любимое место – это украинский ресторан, в который я часто хожу, чтобы поесть украинскую кухню. Там все блюда вкусные, но борщ – самый лучший.

– За чем больше всего скучаете в Украине?

– За родными и друзьями – давно их не видел. Но у меня есть вера, что война закончится, и я смогу с ними встретиться.

– Еще были какие-то советы от Зинченко?

– Самый важный совет, который он мне дал, – это выучить язык, потому что без этого никуда. А еще он сказал, что если что-то нужно, то он всегда здесь и можно к нему обращаться, а он мне поможет.

– Илья Забарный сейчас практикует ледяные ванны и часто выкладывает видео в TikTok. Не думали себе на это подсесть?

– Думаю, сейчас в каждом клубе после тренировок практикуют ледяные ванны, сауны, холодный и горячий душ. Это очень помогает для расслабления мышц, чтобы как можно быстрее восстановиться после тренировок и быть готовыми к играм.

– Насколько понимаю, теснее всего вы общаетесь с Виталием Миколенко из украинцев в АПЛ?

– Да, больше всего общаюсь с Миколенко. Можем иногда поговорить по телефону, переписываемся, – сказал Ярмолюк в интервью Tribuna.

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