– Вы упомянули о матче с Александрией, где мы играли в меньшинстве. Хочется спросить о судействе. Удаление Мудрика в игре с Рухом, отмененный гол Зубкова с Александрией, отмена двух мячей в ворота Зари. Не много ли спорных моментов в течение 13 матчей не в пользу Шахтера?

– Есть уровень – игроков, тренеров, судей. Если арбитр это делает намеренно – у украинского футбола есть проблема. Если он просто ошибается, то все ошибаются – я, футболисты, – и тогда ничего страшного. Если ошибка повторяется, все очевидно.

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Я иностранец, но я не глупый. В этом вопросе нужно работать и защищать интересы клуба. Я говорю об этом в интервью, но за каждое интервью могут быть наказания, штрафы. Мы должны сконцентрироваться на футбольном поле, отдавать там максимум. Я вижу, что такое случается не только у нас, но и у других команд: кому-то дают очки, у кого-то забирают. Это повторяется, и мы должны говорить об этом.

Повторюсь: если это делается специально, у нас проблема, если же вопросы человеческой ошибки, то все усовершенствуются, и в этом нет ничего страшного. Следует смотреть, как часто это повторяется, и тогда реагировать, – объяснил Йовичевич в интервью пресс-службе Шахтера.

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