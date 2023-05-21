Три из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов имели в своем составе хорватов. Более того, Лука Модрич, Марсело Брозович и Анте Ребич считаются ключевыми футболистами для своих команд. Еще раньше в главном клубном турнире Европы зажигали и другие представители "клетчатых". Один из них – Ален Бокшич, экс-игрок Хайдука, Марселя, Ювентуса, Лацио и Миддлсбро.

Победа в ЛЧ, ассист в финале, особенный гол в последнем Кубке Югославии, пропущенный чемпионат мира и частые встречи с Украиной – Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает самые яркие мгновения карьеры Алена Бокшича.

Когда защитника Ювентуса Джанлуку Пессотто спросили, кто был сильнейшим его партнером, тот был однозначным в своем ответе. "Мне посчастливилось играть с лучшими в мире, а моей задачей было отдать им мяч как можно быстрее. Меня поразил Бокшич. У него было все – физическая и техническая составляющая. Он не всегда мог воплотить свои качества в голы, и это был единственный недостаток в карьере на самом высоком уровне", – сказал Пессотто.

Хайдук

Бокшич не был таким, как все. Это касалось его действий на поле, которые выглядели абсолютно виртуозно, и поведения за пределами стадиона. Казалось, некоторые вещи в футболе не интересовали Алена слишком сильно. "Я играл за Хайдук и еще несколько меньших клубов", – в свойственной шутливой манере сказал однажды Бокшич.

В одном из интервью многолетней давности Ален все объяснил: "Я действительно так считаю. С тех пор как в детстве я впервые увидел мяч, я думал только о Хайдуке. Только этот клуб был моей целью и мечтой. Единственный клуб. Это как биологические родители. Ты принадлежишь им. Когда ты становишься профессионалом, ты играешь за других, твоя карьера руководит тобой, но ты не поддерживаешь их. Будучи ребенком, ожидая дома в Макарской, когда Хайдук пригласит меня на турнир в Скрадине, помню как сейчас, я не спал всю ночь".

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Большая мечта Алена Бокшича сбылась, когда ему исполнилось 17. Именно тогда он дебютировал за Хайдук и провел там четыре сезона. Один из важнейших матчей Бокшича в футболке сплитской команды датирован 8 мая 1991 года. В финале последнего Кубка Югославии с участием шести республик между Хайдуком и Црвеной Звездой был забит только один гол. В середине второго тайма Бокшич вырвался на свидание со Стеваном Стояновичем и принес победу хорватам. И это на фоне резни в Вуковаре.

Марсель

В жизни Бокшича было еще несколько таких же определяющих матчей. Главный по статусу – финал премьерного розыгрыша Лиги чемпионов на мюнхенском "Олимпиаштадионе" в 1993-м. Марсель Бернара Тапи встречался с Миланом, а судьбу противостояния решил точный удар Базиля Боли.

Бокшич проводил свой дебютный сезон в Марселе после переезда из Хайдука (транзитом через французский Кан). И следует сказать, что Ален был одним из главных творцов того триумфа Марселя в ЛЧ. В трех своих стартовых поединках турнира Ален забил 5 голов – пострадали бухарестское Динамо, Рейнджерс и Брюгге. В последнем матче перед финалом против Брюгге хорват снова забил и принес победу Марселю 1:0.

В итоге Бокшич уступил в гонке голеадоров ЛЧ только Ромарио – форвард ПСВ забил на гол больше. Также по 6 мячей в актив записали Марко ван Бастен и партнер Бокшича Франк Созе.

Ювентус

Еще один финал Лиги чемпионов ждал Бокшича через четыре года. Ален провел в Турине всего один сезон, зато выиграл со "Старой Синьорой" Серию А, Межконтинентальный кубок и оказался в шаге от очередного ушастого трофея.

В восьми матчах того розыгрыша ЛЧ хорват оформил 4 гола и 2 результативные передачи. Один из ассистов Бокшич сделал в финале против дортмундской Борусии. Гениальному удару пяткой Алессандро Дель Пьеро предшествовала роскошная комбинация с участием треугольника Зидан-Вьери-Бокшич.

Так счет стал 1:2, однако до завершения поединка немцы забили еще раз и Ювентус упустил возможность выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

Лацио

Год в Ювентусе симметрично разделил пребывание Бокшича в Лацио в течение шести сезонов. С римлянами Ален больше всего пополнил свою комнату трофеев: Серия А, два Кубка Италии и Кубок обладателей кубков. "Орлы" также пробились в финал Кубка УЕФА, где уступили Интеру, и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

А еще на "Стадио Олимпико" Бокшич создал один из главных шедевров своей карьеры. В ноябре 1997-го Рим посетила Сампдория легендарного Луиса Сеcара Менотти. Бокшич появился на поле на 75-й минуте при счете 2:0, а через 10 минут ему рукоплескал даже голкипер соперника Фабрицио Феррон.

В похожем стиле хорват забил и десятки других голов. Неповторимый стиль игры, особенно на завершающей стадии, стал фирменным знаком Алена. В то же время, партнеры Бокшича отмечают его несколько аскетическое поведение в коллективе и зависимость от настроения.

"Бокшич был одним из лучших футболистов, с которыми я когда-либо играл. Но однажды от его игры может захватывать дух, а в следующей он может выглядеть безнадежно", – делился воспоминаниями Дин Виндасс, партнер хорвата по Мидлсбро, где Ален завершал кар' еру.

Украина

"Я работал со многими тренерами: Гуталс, Липпи, Эрикссон… Но Чиро Блажевич – номер один", – говорил Бокшич. Именно Мирослав Блажевич пригласил Алена в национальную сборную Хорватии в 1993 году. Дебютировал Бокшич за "клетчатых" в матче с Украиной на "Максимире" (3:1).

После этого Ален еще трижды играл против нашей сборной. За 40 игр в составе национальной команды украинцы были самым любимым соперником для Бокшича. Столько же, четыре раза, Ален играл против Словении.

У нас с Бокшичем связаны особые воспоминания. Это он забил в ворота Шовковского (ох, эти рикошеты) гол на "Олимпийском" в 1997-м в поединке имени Руне Педерсена. После неудачи в плей-офф с хорватами нам оставалось наблюдать за чемпионатом мира по телевизору. Вместе с нами за перипетиями ЧМ-1998 в качестве болельщика наблюдал и Бокшич. Он пропустил тот большой турнир из-за травмы колена, когда "клетчатые" выиграли бронзу.

Нелишне сказать, что через два года Бокшич в очередной раз огорчил украинских болельщиков. В составе Лацио хорват организовал гол для Марсело Саласа, а Динамо проиграло в Риме (1:2) в группе Лиги чемпионов.

Мидлсбро

Период хорвата в АПЛ – как квинтэссенция всей карьеры. Дубль в дебютном матче, яркие вспышки и периодические проблемы со здоровьем. Сам Бокшич частично связывал это с тренировками в Лацио под руководством Зденека Земана. "За два сезона я четырежды травмировал подколенное сухожилие", – жаловался футболист.

Однако и коллектив в Мидлсбро специфически относился к Алену. Неудачным было начало и слухи о зарплате в 63 тысяч фунтов в неделю. Газеты сразу же взорвались: "Бокшич – самый высокооплачиваемый игрок мира". Опровергать это пришлось даже тренеру Брайану Робсону.

Впрочем, дело было не только в деньгах. Бокшич нуждался в особом подходе. Гарет Саутгейт перебрался в Боро во время второго сезона хорвата на "Риверсайде". "Я почувствовал, что ребята не любят его, и было легко понять, почему", – рассказывал нынешний рулевой сборной Англии. – "В команде было два набора правил: правила для Алена и правила для всех остальных".

Макарска

Сейчас Бокшич отошел от футбола, а из-за прошлых травм даже не участвует в ветеранских матчах. Триумфатор Лиги чемпионов совсем немного поработал в футболе после завершения карьеры. Говорит, что не готов отдавать себя полностью тренерскому делу и не намерен обманывать себя и окружающих.

Ален наслаждается спокойствием и вернулся в родную Макарску – один из самых известных хорватских курортов. "Я живу здесь, как настоящий пенсионер. В Макарской я встретил коронавирус раньше других – у меня здесь давно был свой локдаун", – шутит экс-футболист.

В родном городке его знает каждый. К тому же о великом земляке жителям Макарской напоминает этот мурал с изображением Бокшича и перечнем его трофеев.

"На 95% Бокшич является сильнейшим игроком мира. Проблема в остальных 5%", – вспоминал экс-партнера по Лацио Алессандро Неста. За 15 лет игровой карьеры Бокшич успел выиграть почти все: Лигу чемпионов, Кубок кубков, Межконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Франции и Италии, финишировал четвертым в голосовании за Золотой мяч-1993. Но самое важное – оставил после себя уникальное наследие и воспоминания футбольной магии на поле.