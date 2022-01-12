"В футболе, если вы говорите, что вы гей, то все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые из моих товарищей по команде сказали тогда: "Это против моей религии, если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен покинуть комнату". В тот момент я сказал: "Пусть все заткнутся".

"Дал бы по морде за эрекцию на меня": Бутко гневно отреагировал на каминг-аут в чемпионате Австралии

Вы представляете? Я играл в одной команде с геями... Один за другим они открывались мне, потому что боятся говорить об этом публично. В каждом клубе есть, по меньшей мере, два игрока-гея, но в мире футбола, если вы признаетесь, то это конец", – приводит слова Эвра Marca.

Напомним, в течение карьеры француз успел поиграть за Ниццу, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Марсель и Вест Хэм.

"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі