"Я и забыл, как здесь наказывают! Бессмысленно думать о том, что профессиональный спортсмен наносит вред другому умышленно. Футбол связан с риском, такие эпизоды случаются и не должны выходить за пределы поля. В любом случае еще раз прошу прощения у Карраско", – написал Дани в Twitter.

Алвес пропустит дерби и сложный выезд – дисквалификация за грубый фол против Карраско

В поединке 23 тура Ла Лиги Барселона – Атлетико (4:2) Алвес жестко сфолил против Янника Карраско, за что был удален и дополнительно наказан двумя матчами дисквалификации. Пресс-служба каталонцев уже сообщила, что подаст апелляцию.

Напомним, 38-летний Алвес вернулся в Барсу в ноябре, уже провел 5 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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