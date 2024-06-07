Накануне Ингулец официально объявил о подписании главного тренера Миная Желько Любеновича. Президент петровского клуба Александр Поворознюк рассказал о ходе переговоров и трансферной стратегии, которую согласовал со свеженазначенным сербским специалистом. В свою очередь сам Желько шокировал общественность неожиданным заявлением.

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"Я и не уходил из Миная. Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом – это даже не хочу комментировать", – цитирует Любеновича UA-Футбол.

Со своей стороны объяснил непонятную ситуацию и представитель Миная Мирослав Небесник – генеральный менеджер закарпатцев.

"Желько Любенович ведет переговоры с Ингульцом, но по состоянию на сегодня он тренер Миная. Наша команда не отрицала прогресса этого тренера, он постарался сделать результат для команды, у нас почти получилось, мы ему благодарны за работу. Ни у одной из сторон нет к другой претензий. Если он договаривается с Ингульцом, мы жмем руки и прощаемся. Если нет – то работаем дальше. Никаких переговоров по компенсации не было. У нас полностью партнерские отношения, ни о какой компенсации речь не идет", – сказал Небесник в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Ингулец по итогам сезона завоевал золото Первой лиги и вышел в УПЛ. В свою очередь Минай не сумел сохранить прописку в элите и опустился в низший дивизион.

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