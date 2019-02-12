"Я и Мбаппе", – Вербич остроумно подписал фото с Цыганковым

Лидеры Динамо Беньямин Вербич и Виктор Цыганков прилетели в Грецию на матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Словеньскый хавбек киевлян Беньямин Вербич в своем Instagram загрузил совместную фотографию с одноклубником Виктором Цыганковым, подписав фото: "Я и Мбаппе".

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Очевидно, таким образом Вербичи намекает на визуальную схожесть капитана Динамо и лучшего молодого игрока мира.

К слову, в эти минуты Мбаппе играет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляцию на Манчестер Юнайтед – ПСЖ читайте на "Футбол 24".

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо прилетело в Афины на матч Лиги Европы против Олимпиакоса.