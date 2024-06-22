"Я человек, и я не всегда был в лучшей форме. Если быть еще более честным, во время своего первого сезона в Реале я был в депрессии. Я был потерян, чувствуя себя бесполезным. На поле я не мог сделать пас на пять метров. За пределами поля я словно не мог даже пошевелиться. Моя страсть к футболу исчезла, и выхода я не видел. Я хотел вернуться домой в Бразилию и никогда больше не играть в футбол.

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Я не чувствовал себя Баяниньо, сыном Баяно (так называют моего отца). Я видел себя Данило, "трансфером за 31 миллион евро" – самым дорогим защитником, которого Реал когда-либо покупал.

Через несколько месяцев после начала сезона мы играли с Алавесом: Тео Эрнандес "украл" у меня мяч и прострелил на Дейверсона, который забил. Мы выиграли со счётом 4:1, но я допустил ошибку, которую в Реале совершать запрещено. Я никогда не забуду, как той ночью я пришел домой и не смог заснуть. Я написал в своем дневнике: "Думаю, пришла пора бросать футбол". Мне было 24 года", – рассказал Данило The Player's Tribune.

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