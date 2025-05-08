"Да, я хотел в аренду пойти, но глядя на ситуацию, которая была, то есть Денис Бойко ушел из Динамо, ну вот куда кто меня отпустит в ту аренду?

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Ну условно я, возможно, понимал, что на данном этапе опыта мне еще не хватает, но я делаю все от себя возможное, чтобы играть на самом высоком уровне, который только может быть" , – сказал Нещерет в интервью ВДИНАМО.

К слову, Руслан Нещерет недавно стал основным голкипером Динамо после перехода Георгия Бущана в саудовский Аль-Шабаб. В этом сезоне он провел 15 матчей, пропустил 12 голов и 7 раз отыгрывал "на ноль".

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