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"Я хотел убежать от реальности", – датского игрока дисквалифицировали за употребление кокаина

23 октября 22:58 45 Читати українською
"Я хотел убежать от реальности", – датского игрока дисквалифицировали за употребление кокаина
Кен Ильсо Ларсен / Фото ФК Аделаида Юнайтед

Чемпионат Австралии может быть вредным для вашего здоровья.

Кена Ильсо Ларсена, форварда Аделаиды Юнайтед, дисквалифицировали за употребление наркотиков, сообщает The Local.

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Федерация футбола Австралии решила отстранить датского игрока за употребление допинга на 2 года. В крови нападающего было обнаружено присутствие веществ, которые содержатся в кокаине. После скандала 32-летний Кен объявил о завершении карьеры.

"Я принял это неосознанное решение не для того, чтобы играть лучше. Это было паршивое решения. В Австралии я был очень одинок, поэтому в какой-то момент решил уйти от реальности. Я сожалею об этом, но полностью осознаю свои действия и буду жить с этими последствиями. Безусловно, я не думал, что завершу карьеру именно так", – прокомментировал инцидент Ларсен.

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