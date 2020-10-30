"Я хотел сделать 11 замен после перерыва! Пять не сделал, потому что боялся долгих 45 минут.

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В перерыве попытался исправить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Во втором тайме мы прибавили. В конце концов, Антверпен получил то, что заслужил. Лучшая команда выиграла, а худшая – проиграла", – цитирует Жозе Моуринью Football.London.

Заметим, Тоттенхэм неожиданно проиграл Антверпену (0:1) и потерял шансы возглавить группу J. Зато именно бельгийский клуб теперь единолично лидирует в квартете.

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