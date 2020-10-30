"Я хотел сделать 11 замен после перерыва": Моуринью – о сенсационном поражении от Антверпена в Лиге Европы
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался относительно проигрыша "шпор" во втором туре Лиги Европы.
"Я хотел сделать 11 замен после перерыва! Пять не сделал, потому что боялся долгих 45 минут.
Моуринью: Я хотел бы иметь репутацию Бейла, ведь он выиграл 4 Лиги чемпионов, а я только 2
В перерыве попытался исправить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Во втором тайме мы прибавили. В конце концов, Антверпен получил то, что заслужил. Лучшая команда выиграла, а худшая – проиграла", – цитирует Жозе Моуринью Football.London.
Заметим, Тоттенхэм неожиданно проиграл Антверпену (0:1) и потерял шансы возглавить группу J. Зато именно бельгийский клуб теперь единолично лидирует в квартете.
Лига Европы: Яремчук подписал приговор Генту, Мбокани шокировал Тоттенхэм, трагическая для Украины австрийская феерия