Росарио Сентраль на своем официальном сайте объявил о подписании правого вингера Анхеля Ди Марии. "Стать чемпионом в Сентрале – мечта, которую я не воплотил. Я постараюсь ее реализовать.

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Я мечтал о возвращении долгое время. Я хотел, чтобы это произошло быстрее, но, к сожалению, это было невозможно. Теперь все закончилось, и сегодня я здесь, счастлив со своей семьей.

Возвращение всегда было у меня на уме, с того дня, как я уехал. Я хотел этого и в прошлом году, но это было невозможно. Мы решили остаться в Европе еще на год с мыслью вернуться к обсуждению переезда", – отметил чемпион мира.

Ди Мария – воспитанник Росарио Сентраль, откуда летом 2007 года был продан в Бенфику за 8 миллионов евро. После этого он также играл за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентус.

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