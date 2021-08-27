"Я хотел бы другую группу": Пятову надоело соревноваться с одними и теми же соперниками в Лиге чемпионов
12:57 - Читати українською
Капитан Шахтера Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ.
"Я не сторонник играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.
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Нельзя недооценивать Шериф. Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись", – сказал Пятов в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, "горняки" попали в группу D, где сыграют против Интера, Реала и молдавского Шерифа, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.
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