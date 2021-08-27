"Я не сторонник играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.

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Нельзя недооценивать Шериф. Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись", – сказал Пятов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, "горняки" попали в группу D, где сыграют против Интера, Реала и молдавского Шерифа, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.

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