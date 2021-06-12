"Я хорошо знаю, где ворота": Бейл озвучил задачу-минимум для Уэльса на Евро-2020
Капитан "драконов" Гарет Бейл поделился своими ожиданиями от старта европейского первенства. Первый матч Уэльс сыграет со Швейцарией.
"Мы идем от матча к матчу. Для нас главное – выйти из группы. Мы должны хорошо поработать, и тогда все получится. У нас в команде хороший баланс между опытом и молодостью, мы с нетерпением ждем начала турнира.
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Здесь каждый поединок непростой. Италия не раз добивалась успеха, Швейцария входит в десятку лучших команд мира. Турция недавно переигрывала большие команды. Я не могу выделить какую-то одну игру, все они сильные.
Не важно, кто будет забивать. Только результат имеет значение. Знаю, что не забивал, но я сделал шесть или семь голевых передач в то время. Я хорошо знаю, где есть ворота. Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами.
Мы хотим хорошо начать, создать для себя определенный задел. У нас есть план на игру. Мы хотим реализовать его и победить. Такова наша цель. Сборная Уэльса в грядущем матче собирается выложиться на 110 процентов. У нас сильный командный дух, мы собираемся продемонстрировать его", – цитирует Бейла официальный сайт УЕФА.
Заметим, стартовый свисток матча Уэльс – Швейцария прозвучит в 16:00.