"Мы идем от матча к матчу. Для нас главное – выйти из группы. Мы должны хорошо поработать, и тогда все получится. У нас в команде хороший баланс между опытом и молодостью, мы с нетерпением ждем начала турнира.

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Здесь каждый поединок непростой. Италия не раз добивалась успеха, Швейцария входит в десятку лучших команд мира. Турция недавно переигрывала большие команды. Я не могу выделить какую-то одну игру, все они сильные.

Не важно, кто будет забивать. Только результат имеет значение. Знаю, что не забивал, но я сделал шесть или семь голевых передач в то время. Я хорошо знаю, где есть ворота. Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами.

Мы хотим хорошо начать, создать для себя определенный задел. У нас есть план на игру. Мы хотим реализовать его и победить. Такова наша цель. Сборная Уэльса в грядущем матче собирается выложиться на 110 процентов. У нас сильный командный дух, мы собираемся продемонстрировать его", – цитирует Бейла официальный сайт УЕФА.

Заметим, стартовый свисток матча Уэльс – Швейцария прозвучит в 16:00.

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