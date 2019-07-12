"Я хочу выиграть все трофеи": Бавария презентовала Павара

Бавария представила французского защитника Бенжамена Павара в статусе игрока клуба.

"Я хочу одерживать титулы. Я хочу выиграть все трофеи. У меня очень амбициозные цели, как и у Баварии, поэтому я оказался здесь. Бавария – лучший клуб для меня.

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Конечно, теперь давления станет больше, но это меня не пугает. Я уже привык в сборной, что мы должны побеждать в каждой игре", – сказал Павар.

Напомним, о переходе игрока из Штутгарта в мюнхенский клуб стало известно еще в январе. Павар присоединился к Баварии 1 июля.

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