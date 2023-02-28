"Я очень соскучился по болельщикам, благодарю их за то, что они дали мне силы, адреналин и мотивацию продолжать. Без поддержки болельщиков это тяжело. Я чувствую себя хорошо, если оглянуться назад, я не чувствовал себя так хорошо год и два месяца. Сегодня я чувствую себя свободным делать то, что люблю, а именно играть в футбол.

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Последние шесть месяцев прошедшего сезона я всеми способами хотел помочь команде, даже когда я не мог по-настоящему играть. Я мог сделать операцию на шесть месяцев раньше, но я пообещал тренеру, что отложу операцию, потому что хотел быть рядом с командой и помогать ей. Скажу, я никогда так не страдал за трофей, как в прошлом сезоне.

Если я не ставлю перед собой цели, я расслабляюсь и начинаю чувствовать, что принадлежу к прошлому. Нет, я отношусь к настоящему и хочу бросить вызов моим товарищам по команде за игровое время, иначе меня здесь не было бы.

Я не хочу быть здесь, потому что я сделал один, пять или десять лет назад. Если я не принесу результата или решу, что мне нужно играть только последние 5-10 минут, я останусь дома. Это уже конец, если кто так думает. Я хочу сыграть весь матч", – цитирует Златана Football Italia

Напомним, что Златан Ибрагимович не выходил на поле после победы Милана в чемпионате Италии. В мае 2022 года 41-летнему игроку сделали операцию на колене. Впервые в этом сезоне он появился на поле в матче против Аталанты.

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