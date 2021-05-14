Вентола в интервью экс-звезде Интера Кристиану Виери признался, что Лаутаро Мартинес будет выступать в составе мадридского Атлетико со следующего сезона.

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"Я хочу сбросить бомбу: маленькая птичка напела мне, что Лаутаро выступать за мадридский Атлетико. Мне сказали, что все детали согласованы, и "матрасники" заплатят за него немалые деньги", – приводит слова Вентолы AS.

К слову, Лаутаро провел 46 поединков в составе Интера в текущем сезоне, записав в свой актив 18 голов и 9 ассистов.

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