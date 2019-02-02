"Я хочу оставить след во львовском футболе", – Кучук прокомментировал назначение на пост тренера Руха

Новый главный тренер Руха Леонид Кучук рассказал о своих планах во главе винниковского клуба.

"Во-первых: благодарен Григорию Козловскому за возможность поработать здесь. Все началось просто: он когда-то пригласил на кофе – и так стартовало наше сотрудничество. Я благодарен Григорию Петровичу за все те общие разговоры и то, что предоставил мне шанс. Я сначала хотел во всем разобраться, а уже после этого непосредственно заняться работой. Просто тренировать для меня – уже не интересно. Я хочу тоже оставить след во львовском футболе.

Рух представил Кучука на посту главного тренера

Что касается ближайшей перспективы главной команды, то задача у нас одновременно простая и сложная – для начала нужно не вылететь. Для меня любая задача сложная. Поэтому буду настраивать игроков – всех соперников воспринимать, как Барселону. Настрой на игру – очень важный компонент.

Рух в весенней части сезона 2018/2019 будет выступать во Львове

Очень рад, что оказался в таком городе, как Львов, признаюсь, что здесь у меня есть родственники – тетя, племянницы. В свое время в бытность футболистом я здесь играл – против дубля Карпат в 1974 году. Когда теперь приехал, то удивился, что здесь есть такая база. Стоит продолжать начатое и грамотно запустить все эти процессы", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.