"Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью Реала. Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми.

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Хочу остаться здесь после завершения аренды. Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, увидим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться. Решение о переходе было очень обычным. У меня были предложения от других великих клубов, но когда мне рассказали об этом варианте... Все произошло очень быстро.

Реал – король Лиги чемпионов. В трех прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, мы все можем согласиться с этой фразой", – приводит слова Кепы Marca.

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